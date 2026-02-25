Ecco com’era davvero lavorare con Carolyne Bessette da Calvin Klein negli anni ’90 | le ex dipendenti raccontano su TikTok i retroscena dopo la serie cult Love Story

Divieto assoluto di rivolgere la parola o persino lo sguardo al fondatore Calvin Klein, ma anche la smentita categorica delle vecchie voci che dipingevano Carolyn Bessette come una donna algida e snob. Sono questi i due fulcri attorno a cui ruotano le testimonianze dirette delle ex dipendenti del brand, che in questi giorni di febbraio 2026 stanno utilizzando TikTok per ricostruire l’esatta atmosfera che si respirava negli uffici minimalisti della maison negli anni ’90. A innescare le rivelazioni della Generazione X è stata la messa in onda di Love Story, la nuova serie FX di Ryan Murphy incentrata sulla storia d’amore tra John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bassette, appunto, morti in un incidente aereo nel 1999 a soli 33 e 37 anni. Confrontando la finzione televisiva con la loro esperienza reale vissuta sul posto di lavoro, le ex colleghe hanno delineato un quadro netto, fatto di regole estetiche e comportamentali ferree imposte da Klein, in netto contrasto con l’inaspettata umanità e gentilezza dimostrata quotidianamente dalla Bessette. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

