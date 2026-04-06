Centri federali tecnici top soldi ben spesi | come funziona la fabbrica di medaglie del nuoto

Il sistema di preparazione del nuoto italiano si basa su centri federali e tecnici di alto livello, con investimenti significativi per supportare atleti di diverse età e livelli di competizione. Questa struttura comprende strutture specializzate e risorse dedicate, con costi che riguardano sia il personale che le attrezzature necessarie. Dalla formazione dei giovani talenti fino alle star internazionali, il funzionamento di questa rete viene costantemente monitorato e finanziato per garantire risultati nel panorama sportivo.

Perché l'Italia trionfa in tantissimi sport e nel calcio non più? Se lo chiedono tutti dopo la terza esclusione di fila degli azzurri dai Mondiali di calcio. Noi vi raccontiamo, in un'inchiesta a puntate, come funzionano gli sport che vincono. Cominciamo con quelli acquatici L'Italia del nuoto strega il mondo da quando nel 2000 ai Giochi di Sydney infranse il tabù principale: quello degli ori olimpici (iniziarono Domenico Fioravanti e Massimiliano Rosolino, seguiti da Federica Pellegrini nel 2008, Gregorio Paltrinieri nel 2016, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi nel 2024). Quella spedizione diede il via ad un trend che... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Centri federali, tecnici top, soldi ben spesi: come funziona la fabbrica di medaglie del nuoto Nuoto: conquistate ben 52 medaglie. La Reggiana fa incetta di ori. In 12 ’promossi’ ai nazionaliSono dodici gli atleti di Reggiana Nuoto che si sono classificati per i Criteria Nazionali Giovanili Beper, da giovedì al 2 aprile a Riccione. Sweet Team tricolore, ben 22 medaglie agli italiani assoluti di nuoto pinnatoNel week end appena trascorso si sono svolti i campionati Italiani assoluti di primaverili di Nuoto Pinnato a Lignano Sabbiadoro e la Sweet Team, il... Si parla di: Più tecnica e tanto scouting: la riforma del calcio di Baggio cestinata 16 anni fa; I movimenti al top. Dall’Inghilterra alla Francia, giovani al centro.