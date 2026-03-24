Sono dodici gli atleti di Reggiana Nuoto che si sono classificati per i Criteria Nazionali Giovanili Beper, da giovedì al 2 aprile a Riccione. I Criteria riuniscono i migliori talenti delle categorie Ragazzi, Juniores e Cadetti. Ecco i 12 ’promossi’: Nicolò Baldi, Leonardo Bernardi, Nathan Colimodio e Federico Zini, per la categoria Ragazzi; Gianpaolo Benelli, Mattia Campanale, Matteo Galeotti, Alessio Savinelli, per gli Juniores; e Simone Ficarelli, Fabio De Vitis, Sebastian Manfredi, Riccardo Stocchetti, per i Cadetti. Soddisfazione per la società granata che alle finali dei Campionati regionali ha ottenuto il 4° posto nella classifica a squadre, su 34 società, conquistando 20 ori, 18 argenti e 14 bronzi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Nuoto: conquistate ben 52 medaglie. La Reggiana fa incetta di ori. In 12 ’promossi’ ai nazionali

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