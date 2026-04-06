Cede l' asfalto in via Corsica | strada chiusa

Lunedì mattina, intorno alle 10:30, via Corsica è stata chiusa al traffico nel tratto tra piazza Rocco Piaggio e via Fiodor, sopra corso Aurelio Saffi. La chiusura si è resa necessaria dopo che una porzione di asfalto si è ceduta, rendendo impraticabile la strada. La zona rimane interdetta al passaggio di veicoli mentre si attende l'intervento di riparazione.

L'assessore Ferrante comunica il cedimento dovuto alle acque nere. Polizia Locale e Vigili del Fuoco sul posto: stop al transito tra piazza Piaggio e via Fiodor, martedì mattina i rilievi di Iren Intorno alle ore 10:30 di lunedì 6 aprile 2026, è stata chiusa al traffico via Corsica nel tratto tra piazza Rocco Piaggio e via Fiodor, sopra corso Aurelio Saffi. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. I veicoli provenienti da mare, via Fiodor, potranno percorrere solo via Antonio Gavotti. Quelli che arrivano invece da monte, potranno transitare da via Corsica fino a piazza Rocco Piaggio e proseguire percorrendo via Nino Bixio. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Firenze: chiusa via de’ Pucci, cede l’asfalto, sprofonda un tombino. Traffico deviato dalla polizia municipaleFIRENZE – Via de’ Pucci bloccata, dalle 15 di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, a causa di un cedimento dell’asfalto intorno a un largo tombino di ferro...

Sversamento di acido sull'asfalto, chiusa una stradaChiusa temporaneamente una strada a Peschiera Borromeo (hinterland est di Milano) nella serata di venerdì 23 gennaio.

Temi più discussi: A Palermo ancora danni per il maltempo, cede l'asfalto in via Cappuccini: Situazione pericolosa; Messina, cede l’asfalto e un’auto finisce in una buca: disagi alla circolazione; Lanciano. Voragine in via Piave: cede l'asfalto; Buche in ogni zona e asfalto che cede: Bari, l’emergenza strade col maltempo.

Carini, cede l’asfalto in via Madonna dei Casi Disperati: famiglie rimaste isolateQuesta mattina in via Madonna dei Casi Disperati, una strada di montagna, a Carini, dove piove ininterrottamente da ore, l’asfalto ha ceduto e alcune famiglie sono rimaste isolate e saranno fatte ... teleoccidente.it

Strada cede a Palermo per il maltempo, scatta l’allarme: Famiglie dovranno lasciare le abitazioniMentre forti precipitazioni stanno interessando tutta Palermo, a Carini cede una strada: una frana mette a rischio la viabilità e la sicurezza dei residenti ... notizie.it

Cede il ghiaccio sul lago di Braies, cinque persone in acqua. Appello del soccorso alpino: fare attenzione, superficie instabile e pericolosa. facebook

DARDERI ABDICA A MARRAKECH L'azzurro cede in due set all'argentino Marco Trungelliti #Tennis #ATP #Darderi #GrandPrixHassanII x.com