Sversamento di acido sull' asfalto chiusa una strada

Venerdì 23 gennaio, una strada a Peschiera Borromeo è stata temporaneamente chiusa a causa di uno sversamento di acido sull'asfalto. La chiusura si è resa necessaria per permettere le operazioni di messa in sicurezza e intervento delle autorità competenti. La riapertura al traffico è prevista dopo aver completato le operazioni di bonifica e verifica delle condizioni della strada.

Chiusa temporaneamente una strada a Peschiera Borromeo (hinterland est di Milano) nella serata di venerdì 23 gennaio. Il motivo: una sostanza visibilmente fumante si era sparsa sulla carreggiata.La strada chiusaÈ successo in via Di Vittorio, arteria che collega la località di Canzo con il centro.🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: Incidente spaventoso in Italia, coinvolte 6 auto! Gasolio sull’asfalto, strada chiusa e traffico in tilt Voragine in via Campansi. Cede l’asfalto, strada chiusaUna voragine si è aperta ieri mattina in via Campansi, causando la chiusura temporanea della strada. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Report, la bonifica dei siti contaminati in Italia. Sversamento in mare di acido. Disposta una consulenza sui computer sequestratiGROSSETOServirà una consulenza informatica per scoprire cosa c’è dentro i computer della Scarlino Energia, quelli sequestrati dalla Procura di Grosseto nell’ambito dell’inchiesta sul presunto ... lanazione.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.