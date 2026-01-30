Firenze | chiusa via de’ Pucci cede l’asfalto sprofonda un tombino Traffico deviato dalla polizia municipale

Questa pomeriggio, a Firenze, i residenti e i passanti hanno trovato la via de’ Pucci chiusa. La causa è un cedimento dell’asfalto che ha fatto sprofondare un tombino di ferro al centro della strada. La polizia municipale ha deviato il traffico per permettere i lavori di messa in sicurezza. Nessuna persona è rimasta ferita, ma il disagio per gli automobilisti è stato notevole. La strada resterà chiusa fino a quando non saranno completate le riparazioni.

FIRENZE – Via de' Pucci bloccata, dalle 15 di oggi, venerdì 30 gennaio 2026, a causa di un cedimento dell'asfalto intorno a un largo tombino di ferro posto proprio nel mezzo della strada. Traffico deviato dalla polizia municipale. In attesa che venga posata sopra una lastra in ferro capace di coprire il dislivello che si è formato.

