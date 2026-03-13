Siamo il popolo più debole della terra Per mangiare apriamo il frigo anziché sudare nei campi Anche l’impero romano finì perché non lavorava più nessuno | l’affondo di Umberto Galimberti

Umberto Galimberti ha dichiarato che il nostro popolo è il più debole del mondo, evidenziando come oggi si preferisca aprire il frigorifero invece di lavorare nei campi. Ha ricordato che anche l’impero romano cadde quando nessuno più voleva impegnarsi, e ha concluso dicendo di non riuscire a immaginare cosa accadrà ai figli e al loro futuro, poiché il domani appare ormai imprevedibile.

Che cosa accadrà ai nostri figli? “Non lo so. Non riesco a immaginare il loro futuro. Il domani non è più prevedibile. La tecnica ha assoggettato il mondo. Scambia lo sviluppo per progresso”. Parola di Umberto Galimberti, filosofo, psicanalista, psicologo, antropologo e sociologo. “È regolata da una razionalità rigorosissima, raggiunge il massimo degli obiettivi con il minimo dei mezzi e mette l’uomo fuori dalla storia. Ma l’amore non è razionalità, e neppure il dolore, la fede, il sogno, l’ideazione lo sono”, dice, intervistato per i quotidiani di “Nord Est Multimedia”. La fine delle civiltà. Non sarà forse per questo che gli Italiani hanno sostanzialmente smesso di fare figli, domanda il giornalista? “I figli sono un ostacolo all’edonismo sfrenato” replica Galimberti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Siamo il popolo più debole della terra. Per mangiare, apriamo il frigo anziché sudare nei campi. Anche l’impero romano finì perché non lavorava più nessuno”: l’affondo di Umberto Galimberti Articoli correlati Ratisbona, scoperta eccezionale: il più antico tempio di Mitra della Baviera svela nuovi segreti sull’Impero Romano.Ratisbona si trova di fronte a una straordinaria riscoperta che riscrive la storia della città e del suo legame con l’Impero Romano: nel cuore del... Leggi anche: Cesano Maderno, più di 2.300 atleti corrono nei campi. I più giovani hanno 5 anni, il più anziano 88 anni Contenuti utili per approfondire Umberto Galimberti Argomenti discussi: Galimberti: A Opicina conobbi Tatjana, dopo 41 anni l’ho perduta e non so perché resto al mondo. Umberto Galimberti: Nell’era della tecnica e della produttività non riconosciamo più la veritàUn’indagine sulla verità in un mondo dominato dalla tecnica e sempre più in crisi a livello globale. Un’era in cui l’uomo, convinto di controllare tutto anche quando ormai non è più padrone di niente, ... repubblica.it Umberto GalimbertiSul palco della ChorusLife Arena di Bergamo va in scena il nuovo spettacolo di Umberto Galimberti, che indaga il ruolo dell'educazione emotiva ed etica. Ragazzi di oggi sono incapaci di sentire la ... ecodibergamo.it