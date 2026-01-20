Perché mangiare gli stessi grassi tutto l' anno è un problema

Mangiare sempre gli stessi tipi di grassi durante l’anno può influenzare il nostro organismo. Secondo uno studio pubblicato su Science, il cervello utilizza il rapporto tra grassi saturi e polinsaturi come un calendario biologico per riconoscere le stagioni. Questa scoperta mette in luce l’importanza di variare l’alimentazione per mantenere un equilibrio naturale e supportare la salute cerebrale nel tempo.

Per milioni di anni il cibo è arrivato a ritmo di stagioni. D'estate si mangiava di più, d'inverno si tirava avanti con le riserve. Così il cervello si è evoluto per leggere i segnali stagionali non solo dalla luce, ma anche dai grassi disponibili. Uno studio pubblicato su Science dall'Università della California lo conferma: nei topi esiste un meccanismo che usa il rapporto tra diversi tipi di grassi come calendario biologico. Peccato che gli oli idrogenati presenti nei cibi processati mandino in tilt questo orologio interno. In pratica, secondo gli scienziati non conta solo la quantità di grassi, ma il loro rapporto. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

