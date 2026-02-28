Hanno sparato contro la finestra di mio figlio | il giallo del colpo ad alta precisione a Roma

A Roma, un genitore ha scoperto un foro sulla finestra della cameretta del figlio, risultato di un colpo di arma da fuoco proveniente dall'esterno. La famiglia ha riferito di aver udito uno sparo e di aver trovato il danno sulla finestra durante le prime ore del mattino. La polizia ha avviato le indagini per identificare la provenienza del colpo e raccogliere eventuali prove sulla scena.

La denuncia di una madre residente a Monteverde che ha voluto rendere pubblico quanto accaduto in forma anonima per sensibilizzare tutti alla massima attenzione Un papà e una mamma hanno trovato un foro sulla finestra della cameretta del figlio. Un danno provocato dall'esterno. Da qui il dubbio e la conseguente scoperta: un colpo sparato con un'arma ad aria compressa ad alta precisione. A denunciare l'accaduto al nostro giornale una donna residente a Monteverde, impaurita, che ha voluto rendere pubblico quanto accaduto in forma anonima per sensibilizzare tutti alla massima attenzione. La scoperta nell'appartamento di Monteverde tra la serata di martedì e mercoledì scorsi: "Abbiamo notato un foro sul vetro della finestra della cameretta di nostro figlio. 🔗 Leggi su Romatoday.it

