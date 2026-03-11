Un rappresentante di un polo politico di sinistra ha commentato il danneggiamento del Trionfo di Afrodite, definendolo l’ultimo di una serie di episodi verificatisi nel quartiere della Martana negli ultimi mesi. L’intervento è stato fatto in consiglio comunale, dove il rappresentante ha segnalato più volte la situazione al sindaco. La statua è stata danneggiata, aggiungendo a un elenco di atti simili nella zona.

MASSA "Il danneggiamento del Trionfo di Afrodite è l’ultimo di una lunga serie di episodi che stanno accadendo da mesi nel quartiere della Martana e che ho più volte esposto al sindaco Persiani in consiglio comunale". Spiega il Polo progressista e di sinistra. "La sua totale indifferenza ai furti nelle attività commerciali di via delle Mura sud, alla comparsa di svastiche nel quartiere ebraico e in Piazza Berlinguer, ai vandalismi notturni segnalano un aumento del degrado in città che non si risolve con l’ordine pubblico. Siamo di fronte a un impoverimento economico, sociale e culturale della città che ha riflessi sulla nostra vita quotidiana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polo progressista e di sinistra: "La statua danneggiata è l’ultimo di tutta una serie di episodi"

