Catania Pasquetta da incubo | i rossazzurri perdono in casa col Picerno

A Catania, il pomeriggio di Pasquetta si è concluso con una sconfitta casalinga per il team locale, che ha perso contro la squadra avversaria allo Stadio Angelo Massimino. Questa rappresenta la prima sconfitta in casa per i rossazzurri in questa stagione. La partita si è contraddistinta per l’esito negativo per la squadra di casa, che ha subito il gol decisivo nel corso del match.

Allo Stadio Angelo Massimino un pomeriggio amarissimo per il Catania, arriva la prima sconfitta casalinga per i rossazzurri. Il punteggio dice 1-2 in favore del Picerno, fotografando con crudezza una prestazione deludente sotto ogni aspetto. Eppure la gara si era messa sui binari giusti: il vantaggio firmato da D’Ausilio, nato da un’azione ben costruita, aveva illuso il pubblico catanese. Un’illusione durata poco, perché la reazione del Picerno è stata immediata e concreta: prima il pareggio di Abreu, bravo a sfruttare una disattenzione difensiva, poi il sorpasso firmato da Bianchi, lesto ad approfittare di una respinta imprecisa di Dini. Da lì in poi, il Catania si è progressivamente smarrito. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Il Catania non sfonda, pareggio con il Picerno: i rossazzurri continuano la marcia e mantengono l'imbattibilità Leggi anche: Verso Team Altamura-Catania: ventidue rossazzurri convocati Argomenti più discussi: Le tariffe dei biglietti aerei schizzano in alto: anche a Catania sarà una Pasqua all'insegna del caro-voli; Mense da incubo negli ospedali: a Catania sequestrati 60 kg di alimenti; Pasqua, arriva la stangata sui voli: prezzi su del 13%, pesa il caro-carburante. Quanto si spende e le tratte più colpite; Incubo traffico Riccione corre ai ripari Ecco il piano anti-ingorghi per la Pasqua. LIVE | Meno di un quarto d'ora alla fine: Catania ancora sotto 1-2 con il Picerno Segui la diretta su QdS.it https://qds.it/live-catania-picerno-etnei-in-campo-per-blindare-il-secondo-posto-la-diretta-della-partita/#google_vignette facebook Arrestato il marito della donna accoltellata a Catania, la fuga dopo l'agguato per strada: «Lei voleva lasciarlo» x.com