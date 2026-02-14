Il Catania non sfonda pareggio con il Picerno | i rossazzurri continuano la marcia e mantengono l' imbattibilità

Il Catania ha pareggiato contro il Picerno al Massimino, causando un risultato che mantiene l’imbattibilità della squadra. La partita si è conclusa senza reti, con entrambe le formazioni che hanno cercato di segnare senza successo. La squadra di casa ha avuto alcune occasioni, ma non è riuscita a superare la difesa avversaria. Il match si è mostrato combattuto e intenso, anche se non ha regalato molti momenti di spettacolo.

Pareggio a reti bianche al Massimino tra Catania e Picerno. Match intenso, godibile ma non divertentissimo con occasioni da una parte e dall'altra, nessuna delle due compagini è stata in grado di superare l'avversario di turno. Era una sfida attesa tra due squadre che alla vigilia occupavano la.