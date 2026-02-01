Catania pregiudicato 34enne investe un poliziotto per sfuggire a un controllo | arrestato

Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, ha cercato di scappare dalla polizia e ha investito un agente nel tentativo di seminare le forze dell’ordine. La scena si è svolta nel cuore di Catania, dove il pregiudicato ha imboccato strade strette a tutta velocità, provocando il panico tra i passanti. Alla fine, è stato raggiunto e arrestato, mentre l’agente investito ha riportato lievi ferite.

Fuga pericolosa nel centro città. Un pregiudicato catanese di 34 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato dopo essersi reso protagonista di una fuga ad alta velocità nel centro di Catania. L'uomo, nel tentativo di evitare un controllo, ha compiuto gravi infrazioni alla guida, mettendo a rischio la sicurezza dei pedoni e degli altri automobilisti. Investimento di un agente durante il controllo. I fatti sono avvenuti tra piazza Europa e via Gabriello Carnazza, quando gli agenti della squadra volanti hanno fermato alcune auto per un controllo. È emerso che il conducente non possedeva la patente e guidava senza assicurazione.

La polizia di Catania ha arrestato un uomo di 34 anni che stava cercando di scappare da un controllo.

