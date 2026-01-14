Scomparsa Annabella Martinelli possibile svolta nelle indagini | la Procura indaga per sequestro di persona

Le indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, studentessa di giurisprudenza di 22 anni di Padova scomparsa il 6 gennaio, sembrano aver fatto un passo avanti. La Procura sta valutando l’ipotesi di sequestro di persona, aprendo nuove prospettive per chiarire le circostanze della sua scomparsa. Restano in corso approfondimenti per fare luce su un caso che ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

C'è una possibile svolta nelle indagini sulla scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne padovana che studia giurisprudenza a Bologna, svanita nel nulla dal 6 gennaio scorso. La procura di Padova, infatti, ora indaga per sequestro di persona contro ignoti. I carabinieri stanno analizzando i tabulati telefonici della giovane per ricostruire i suoi movimenti: l'ultima traccia della ragazza risale al 7 gennaio quando le telecamere di Villa di Teolo, in provincia di Padova, l'hanno ripresa mentre comprava due pizze da asporto. A una decina di chilometri, poi, è stata ritrovata la bicicletta della 22enne e i due cartoni della pizza vuoti.

