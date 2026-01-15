Giuseppe Lacarpia ucciso in cella dopo femminicidio della moglie svolta nelle indagini | non fu suicidio

Le recenti indagini hanno rivelato che Giuseppe Lacarpia, accusato di femminicidio della moglie, non si è suicidato in carcere come inizialmente ipotizzato. È stato accertato che è stato ucciso in cella, dove aveva simulato un’impiccagione volontaria. Questa svolta apre a nuovi interrogativi sulle circostanze della sua morte e sulle responsabilità all’interno del sistema penitenziario.

Giuseppe Lacarpia, l'uomo che uccise la moglie nel 2024, fu ammazzato in carcere a Bari: «Non fu suicidio» - Il 65enne di Gravina in Puglia aveva ucciso a mani nude Maria Arcangela Turturo, dopo aver tentato di darle fuoco nella sua macchina: fu trovato morto in cella a ottobre 2024 ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Ucciso in carcere a Bari l’uomo che assassinò la moglie: due arresti - Nuovi sviluppi sulla morte di Giuseppe Lacarpia: la Polizia arresta due uomini e conferma che fu ucciso in carcere. trmtv.it

Gravina in Puglia. Svolta nelle indagini sulla morte di Giuseppe Lacarpia, avvenuta in carcere 14 mesi fa... facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.