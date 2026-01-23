Carrarese spettacolo allo stadio dei Marmi | è suo il derby toscano

La Carrarese si impone nel derby toscano giocato allo stadio dei Marmi, superando l’Empoli e conquistando una posizione più alta in classifica. La partita ha visto i padroni di casa mettere in mostra una prestazione solida e determinata, confermando il momento positivo della squadra. Questo risultato rappresenta un passo importante nel percorso della squadra in questa stagione.

Carrara, 23 gennaio 2026 – Il derby toscano è della Carrarese che ammutolisce il più quotato Empoli superandolo in classifica al termine di una prestazione da incorniciare. Il primo tempo è quasi tutto di marca apuana. I padroni di casa tengono il pallino di gioco e si rendono pericolosi al 10' con Zanon che penetra in area su lancio millimetrico di Calabrese ma sbaglia la scelta del passaggio. Azione sontuosa dei marmiferi al 21' con Hasa che trova fra le linee Rubino che scodella un pallone invitante per Zuelli. La botta al volo è bella ma incoccia sulla traversa. Il gol, meritato, arriva al 38' sul primo corner.

