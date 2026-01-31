Cosenza | tra arte antica e vita quotidiana un viaggio nel cuore della Calabria inaspettato

A Cosenza, nel centro della Calabria, si scopre una città che va oltre le guide turistiche. Tra vicoli nascosti e botteghe antiche, la gente vive tra tradizioni e storie di sempre. La città non si mostra subito, ma chi si prende il tempo di passeggiare tra le sue strade trova un volto autentico e sorprendente.

A Cosenza, in pieno cuore della Calabria, si cela un'identità urbana che sfugge ai classici percorsi turistici. La città, spesso trascurata dai viaggiatori che puntano al mare, si rivela invece un crogiuolo di storia, architettura e cultura viva, dove il passato non è solo conservato ma costantemente ripensato. Il centro storico, costruito su un'altura che domina la valle del Crati, si snoda tra vicoli antichi, piazze animate e edifici che raccontano secoli di trasformazioni. Il fulcro di questo universo è il Castello Normanno Svevo, eretto nel XI secolo dai Normanni e poi ristrutturato da Federico II di Svevia nel XII secolo.

