Carburante finito all’aeroporto di Brindisi | scalo in difficoltà fino al 7 aprile

All'aeroporto di Brindisi si sono verificati disagi a causa della mancanza di carburante per gli aerei. La situazione si protrarrà almeno fino alle 12 di domani 7 aprile, causando possibili ritardi e cancellazioni di voli nello scalo pugliese. La carenza di carburante ha provocato l’interruzione delle operazioni di volo e ha coinvolto le compagnie aeree che operano nello scalo. La gestione della situazione è ancora in corso.

Disagi per il traffico aereo nello scalo pugliese dell’ aeroporto di Brindisi, dove il carburante per gli aerei non sarà disponibile almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. A segnalarlo sono i Notam, i bollettini aeronautici ufficiali, aggiornati nelle ultime ore. Secondo quanto comunicato, le compagnie aeree sono invitate a pianificare i voli facendo rifornimento negli aeroporti di partenza, così da garantire autonomia anche per le tratte successive. Nello scalo brindisino restano infatti disponibili solo “quantità limitate” di carburante, riservate esclusivamente ai voli statali, alle operazioni di soccorso (Sar) e ai voli sanitari. La situazione di Brindisi si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà nella distribuzione del carburante in diversi aeroporti italiani. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile L’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aereiL’aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile . L'aeroporto di Brindisi non ha più carburante, sei gli scali italiani con limitazioniL’aeroporto di Brindisi è senza carburante per gli aerei almeno fino all'ora di pranzo di domani 7 aprile, mentre a Reggio Calabria e a Pescara... Temi più discussi: Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; Crisi dei carburanti, scatta il razionamento all'aeroporto Canova; Crisi carburante, tra distributori e voli a rischio: è davvero emergenza?; Cieli chiusi, meno voli: il turismo ingolfato con la nuova guerra (e quei 116 milioni di viaggiatori in meno). Carenza di carburante, limitazioni all'aeroporto di Reggio Calabria. Brindisi praticamente fermoL’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i bollettini aeronautici, emessi ... reggio.gazzettadelsud.it Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei. Limitazioni anche a Reggio Calabria e PescaraNegli aeroporti arrivano gli effetti della guerra in Iran. L'aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile. Lo si legge sui nuovi Notam, i ... ilmessaggero.it Continua a salire il prezzo del carburante in Basilicata. E, stavolta, il dossier dei rincari è finito direttamente sul tavolo della Prefettura di Potenza, con l’Osservatorio convocato dal prefetto Michele Campanaro per definire, con maggiore chiarezza, se la progres facebook