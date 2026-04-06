All’aeroporto di Brindisi nessuna emergenza carburante né rischio carenza imminente

All’aeroporto di Brindisi, così come negli altri scali pugliesi, non si registrano problemi di approvvigionamento di carburante. A confermarlo è il presidente di Aeroporti di Puglia, che ha precisato che non ci sono emergenze né rischi di carenza imminente. La notizia sulla presunta mancanza di carburante era stata diffusa nelle ultime ore, ma le autorità aeroportuali hanno smentito questa informazione.

(Adnkronos) – Nessuna emergenza carburante nell'aeroporto di Brindisi e negli altri scali pugliesi. Ad assicurarlo è il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile il presidente di Aeroporti di Puglia, in merito alla notizia sulla presunta carenza di carburante. “Al momento non c'è alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi. La situazione è sotto controllo, anche e soprattutto a Brindisi e non c’è alcun motivo per creare preoccupazioni o allarmismi. Le forniture di carburante continuano regolarmente e non c'è alcun rischio di carenza imminente", le parole di Vasile. "È importante mantenere la calma", aggiunge. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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L’aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aereiL’aeroporto di Brindisi rimarrà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani 7 aprile .

Temi più discussi: Raccordo aeroporto-stazione: c'è la nuova azienda. E promette di fare in fretta; Aeroporto di Brindisi senza carburante per gli aerei: Fate rifornimento altrove. Limitazioni a Reggio Calabria e Pescara; Ripartono i lavori per il raccordo treno-aeroporto di Brindisi; Collegamento ferrovia-aeroporto, Cmc prende il controllo del cantiere e riavvia i lavori.

Carburante finito all’aeroporto di Brindisi: scalo in difficoltà fino al 7 aprile. Limitazioni a Reggio Calabria e PescaraLe compagnie devono pianificare i voli con rifornimenti negli aeroporti di partenza. Problemi anche in altri scali italiani. ilfattoquotidiano.it

All'aeroporto di Brindisi nessuna emergenza carburante né rischio carenza imminenteLa rassicurazione del presidente di Aeroporti di Puglia: 'Situazione sotto controllo, nessun motivo di creare allarmismo' ... adnkronos.com

L’aeroporto di Brindisi resterà senza carburante per gli aerei almeno fino alle 12 di domani, 7 aprile, come indicato dai nuovi Notam (i bollettini aeronautici ufficiali) Il rifornimento è disponibile solo in quantità limitate e viene concesso esclusivamente per voli st facebook

Brindisi non ha più carburante per gli aerei x.com