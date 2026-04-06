Caravaggio VR Experience | un viaggio immersivo tra luce ombra e verità

Dal 9 al 27 aprile 2026 si terrà a Brindisi la mostra Caravaggio VR Experience, un evento immersivo in realtà virtuale dedicato alla vita e alle opere del pittore italiano del XVII secolo. La mostra permette ai visitatori di esplorare l’universo artistico di Caravaggio attraverso un’esperienza digitale che combina immagini e ambientazioni virtuali. L’installazione si svolge in uno spazio espositivo dedicato, con l’obiettivo di offrire un’interpretazione moderna del suo lavoro.

Realizzata da WAY Experience in collaborazione con Goldenart Production, l’esperienza si terrà al Colonne Shopping Centre e rappresenta un nuovo modo di vivere la cultura: coinvolgente, accessibile, contemporaneo. Un viaggio costruito come un lungo flashback, ambientato negli ultimi anni della sua vita, in cui Caravaggio stesso accompagna il pubblico tra luci e ombre, rivelando la sua visione artistica e umana. Le scene ricostruiscono ambienti iconici – come la bottega del Cavalier d’Arpino, l’Osteria della Lupa e i vicoli di Napoli – restituendo un’esperienza visiva e narrativa intensa, fedele e profondamente evocativa. L’esperienza non si esaurisce nel visore. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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