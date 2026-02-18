Dal Filo alla Luce | ad Afragola un viaggio immersivo tra arte musica e emozioni

Il 21 febbraio 2026 alle 20, Maria Luisa Bastevole organizza “Dal Filo alla Luce” al Bar Il Santo di Afragola, perché vuole far scoprire come arte e musica possano emozionare le persone. La serata offre un percorso interattivo che coinvolge il pubblico in un viaggio tra colori, suoni e sensazioni, con l’obiettivo di unire diverse forme artistiche in un’unica esperienza immersiva.

Il 21 febbraio 2026 alle ore 20, presso Bar Il Santo (Viale Cristo Re 79), prende vita "Dal Filo alla Luce", un'esperienza multiarte ideata da Maria Luisa Bastevole e promossa da Karart. L'evento promette di coinvolgere il pubblico in un viaggio emozionale e sensoriale, dove arte, musica, fotografia e teatro si intrecciano in un'unica narrazione.Ideato con l'intento di celebrare la connessione tra diverse forme artistiche, l'evento nasce dal simbolismo del filo — elemento distintivo delle creazioni artigianali di Bastevole — che diventa metafora di legame tra discipline, persone ed emozioni.Non si tratta di una semplice successione di performance, ma di un'opera collettiva in cui ogni artista contribuisce alla costruzione di un racconto condiviso, nutrito da materia, suono, luce, immagine e parola.