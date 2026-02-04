Furgone si ribalta sulla provinciale All’ospedale due giovani operai

Un incidente questa mattina sulla provinciale: un furgone si è ribaltato, coinvolgendo due giovani operai. Sul posto sono arrivati i soccorsi e hanno trasportato le vittime all’ospedale. La strada è stata chiusa per alcune ore per permettere le operazioni di recupero e alzare il mezzo ribaltato.

Un furgone si ribalta lungo la provinciale, due giovani operai finiscono all’ospedale. Chiuso il tratto di strada per consentire le operazioni di soccorso e di rimozione del mezzo. L’incidente è avvenuto nella mattinata di ieri, poco dopo le 9, lungo la provinciale 10, che da Civitanova Alta conduce a Montecosaro Alto. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, un furgone si è ribaltato, dopo aver urtato la scarpata che costeggia la sede stradale, adagiandosi su una fiancata. A bordo c’erano il conducente, un 28enne che vive a Fermo, e il passeggero, un 30enne di San Benedetto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

