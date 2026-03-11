A1 | 4 uscite chiuse e blocco totale A1 | deviazioni

Nella notte, la carreggiata dell'autostrada A1 sarà interessata da quattro uscite chiuse e da un blocco totale, causando deviazioni e disagi per chi percorre la strada tra la Ciociaria e il Cassinate. La chiusura delle uscite e il blocco completo sono stati annunciati per intervenire sui lavori o per motivi di sicurezza, con effetti diretti sulla viabilità della zona.

Il traffico sulla dorsale autostradale A1 subirà una serie di interruzioni notturne che impatteranno direttamente la viabilità tra la Ciociaria e il Cassinate. Tra lunedì 9 e venerdì 13 marzo, uscite come San Vittore, Cassino, Pontecorvo e Ceprano saranno chiuse in orari serali per lavori di manutenzione della vegetazione. La situazione si complica ulteriormente con la chiusura totale del tratto tra Anagni e Ferentino nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo per rifacimento dell’asfalto. L’intervento richiede una deviazione obbligatoria che costringerà gli automobilisti a uscire ad Anagni, percorrere la SS6 Casilina e rientrare all’autostrada solo dopo aver attraversato la provincia di Frosinone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

