Ancora caos sull' autostrada A1 tifosi di Lazio e Napoli si scontrano con mazze e bastoni Cosa è successo all' alba

Nella notte si sono verificati nuovi scontri sulla A1 tra tifosi di Lazio e Napoli, coinvolgendo mazze e bastoni. La situazione si inserisce in un contesto di tensioni crescenti, a poche settimane dalla decisione di vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina, a causa di episodi di violenza avvenuti nel weekend precedente. Un fenomeno che desta preoccupazione per la sicurezza pubblica e la gestione degli eventi sportivi.

L'autostrada A1 diventa ancora una volta teatro di scontri, a pochi giorni dalla decisione di vietare le trasferte ai tifosi di Roma e Fiorentina proprio per quanto accaduto lo scorso weekend, sempre sulla stessa direttrice. All'alba sono venuti a contatto un gruppo di tifosi del Napoli, diretti a Torino per la sfida alla Juventus, e un gruppo di tifosi della Lazio di rientro da Lecce. Secondo quanto si apprende, sono entrati in contatto lungo la carreggiata nord che è stata bloccata per alcuni minuti. Sul posto la polizia e la polizia stradale. I partecipanti, di cui molti a volto coperto, si sono fronteggiati con mazze e bastoni. 🔗 Leggi su Leggo.it

Scontri sull'A1 tra ultras della Lazio e del Napoli con mazze e bastoni: ecco cosa è successoNella prima mattinata sull'autostrada A1 si sono verificati scontri tra ultras della Lazio e del Napoli, in viaggio rispettivamente da Lecce e verso Torino per la partita contro la Juventus.

Scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli sull'A1, sequestrate mazze e bastoniQuesta mattina, lungo l'autostrada A1 tra Ceprano e Frosinone, si sono verificati scontri tra tifosi della Lazio e del Napoli.

