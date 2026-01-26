Trasporto pubblico locale Atam adotta nuove tariffe | ecco quali

L’Atam comunica l’aggiornamento delle tariffe del trasporto pubblico locale, in conformità con la nota della Regione Calabria del 18 luglio 2025, che prevede l’adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione. Questa modifica mira a garantire un servizio sostenibile e in linea con le condizioni economiche attuali, senza alterare la qualità della mobilità quotidiana per i cittadini.

La Regione Calabria ha disposto l'adeguamento delle tariffe. I titoli di viaggio già in possesso e vidimati dagli utenti, alla data di entrata in vigore, sono considerati validi fino alla loro scadenza L'Atam informa la cittadinanza che la Regione Calabria, con nota del 18 luglio 2025, ha disposto l’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma al tasso di inflazione. I titoli di viaggio già in possesso e vidimati dai signori utenti, alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe, sono considerati validi fino alla loro scadenza. Clicca qui per consultare le tabelle con le nuove tariffe e le risposte alle domande frequenti.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Trasporto pubblico locale, invariate le tariffe nel 2026Il trasporto pubblico locale conferma le tariffe anche per il 2026, garantendo stabilità e continuità ai cittadini.

Trasporto pubblico locale, tariffe agevolate per gli studenti universitari di ArezzoLa giunta comunale di Arezzo ha dato il via libera a un accordo che permette agli studenti universitari iscritti all’Università di Siena e all’Università per Stranieri di Siena di usufruire di tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale urbano, facilitando così gli spostamenti quotidiani degli studenti nella città.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Maltempo, allerta rossa: Atam annuncia modifiche alle corse dei bus; Rimini. Stefano Benaglia: Caro Diario, la pagina di oggi parla di Atam; Allerta meteo Reggio Calabria, modifiche agli autobus: la nota di ATAM; Incidente tra autobus e Fiat Doblò a Reggio Calabria, ferito il conducente.

Trasporto pubblico su gomma, scattano gli aumenti: la comunicazione di AtamATAM rende noto che la Regione Calabria, con nota del 18/7/2025, ha disposto l’adeguamento delle tariffe del trasporto pubblico locale su gomma al tasso di inflazione ... citynow.it

Trasporto pubblico locale, trovate le risorse per garantire continuitàA Palazzo Mosti è stata reperita una rilevante provvista finanziaria, utile insieme ad altre misure a garantire lo svolgimento del servizio di Trasporto pubblico locale su gomma in città, affidato con ... ilsannioquotidiano.it

Buonasera a tutti , da molti anni lavoro nel trasporto pubblico locale , sono stanco di guidare e vorrei tanto cambiare lavoro . A breve sarò laureato in scienze giuridiche e vorrei iniziare seriamente a studiare per vincere dei concorsi . Il mio sogno Agenzia del - facebook.com facebook

Trasporto pubblico più accessibile a Milano ATM introduce informazioni in tempo reale sull’accessibilità di mezzi e fermate di superficie, disponibili su app e display. #MobilitàSostenibile #Accessibilità #TrasportoPubblico #Milano #KyotoClub x.com