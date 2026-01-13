Sartorelli Aci Pescara | Tariffe dei parcheggi aumentati ma senza servizi e con un trasporto pubblico inefficiente
A partire dal 7 gennaio, le tariffe dei parcheggi nelle zone di risulta sono state aumentate a 4 euro al giorno. Tuttavia, l’aumento non è accompagnato da servizi migliorati e si inserisce in un contesto di trasporto pubblico locale inefficiente, spesso lento e logisticamente poco chiaro, sollevando così preoccupazioni tra i cittadini e gli utenti della mobilità urbana.
L’aumento delle tariffe per la sosta giornaliera nelle aree di risulta è scattata dal 7 gennaio, ma a fronte dei 4 euro chiesti non ci sono servizi aggiuntivi, ma solo problemi che riguardano anche il trasporto pubblico locale “non efficace, lento, a volte logisticamente incomprensibile e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
