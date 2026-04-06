Domani in Liguria sono previste criticità sulle principali autostrade, con un aumento del traffico dovuto al rientro da Pasqua. Le autostrade A10, A12 e A7 si trovano in difficoltà, con code e congestioni all’interno delle aree di maggiore transito. La situazione si presenta particolarmente critica tra lunedì 6 e martedì 7 aprile 2026, quando si attendono i flussi di traffico più intensi.

Il rientro da Pasqua mette a dura prova le autostrade liguri. Tra lunedì 6 e martedì 7 aprile 2026, i flussi di traffico saturano le principali arterie della regione, con criticità estreme previste per domani. Le previsioni elaborate da Autostrade per l’Italia indicano un quadro complesso. Già oggi si registrano forti rallentamenti sulla A10, in particolare nel tratto di ponente tra Savona e Andora, dove le code insistono fin dal mattino. La situazione attuale vede tempi di percorrenza superiori alla norma viaggia da Savona verso Genova. Le difficoltà non riguardano solo la A10, ma si estendono anche alla A12, alla A7 e alla A26 nel territorio ligure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos in Liguria: domani bollino rosso e code su A10, A12 e A7

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