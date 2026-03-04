Autostrade da 1 aprile niente cantieri su A10 e A12

A partire dal primo aprile, non saranno aperti cantieri sulle autostrade A10 e A12 della zona genovese. La decisione riguarda le aree interessate dai lavori e mira a ridurre i disagi per gli automobilisti. La chiusura dei cantieri si applica solo a queste due arterie, mentre le operazioni su altre tratte continueranno come programmato. La situazione delle carreggiate dovrebbe quindi migliorare nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda il nodo di Busalla sull'A7 sono previste compensazioni a fronte del fatto che i cantieri non saranno smontati a marzo per procedere più rapidamente alla conclusione Ancora un po' di pazienza ma la situazione delle autostrade del nodo genovese è destinata a migliorare. In occasione della seduta del consiglio regionale di martedì 3 marzo 2026 Federico Bogliolo (Vince Liguria) ha chiesto alla Giunta di prevedere tavoli tecnici con i gestori autostradali per affrontare la situazione dei cantieri sulle autostrade e garantire una pianificazione più efficace degli interventi, che gravano sulle tratte liguri. "Dall'assessore - commenta Bogliolo - ho avuto importanti risposte soprattutto sulle novità che riguardano l'imminente periodo pasquale. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Autostrade liguri, per Pasqua cantieri sospesi o ridotti: via alle rimozioni temporanee per agevolare il traffico
Dal 1° aprile A10 e A12 libere dai lavori, mentre sulla A7 si studiano compensazioni ai territori per mantenere il cantiere di Busalla

