Lunedì 6 aprile, forti piogge in Indonesia hanno provocato il crollo del tetto del Terminal 3 dell’aeroporto Soekarno-Hatta, situato a Tangerang nella provincia di Banten. L’incidente ha generato confusione tra i passeggeri presenti, che si sono trovati coinvolti nella situazione di emergenza. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma il servizio aeroportuale è stato temporaneamente interrotto. Le autorità stanno valutando i danni e le misure da adottare.

Lunedì 6 aprile, le precipitazioni torrenziali in Indonesia hanno causato il cedimento della copertura del Terminal 3 dell’aeroporto Soekarno-Hatta, a Tangerang, nella provincia di Banten, scatenando il panico tra i viaggiatori. Il sinistro ha colpito specificamente le zone destinate ai servizi del terminal. Un filmato diffuso online, registrato da un utente proprio nel giorno dell’evento, documenta l’istante in cui il soffitto al Gate 7 delle partenze ha ceduto, trasformando l’area di attesa in una zona allagata dopo che l’acqua ha iniziato a filtrare dalla parte superiore della struttura. Un passeggero in viaggio verso Singapore ha riferito che il collasso è avvenuto intorno alle 13:40 WIB. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos in Indonesia: crolla il tetto dello scalo Soekarno-Hatta

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