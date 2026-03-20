Italia crolla il tetto | ci sono morti!

A Roma, due uomini hanno perso la vita a causa del crollo del tetto di un casolare situato nella zona del Parco degli Acquedotti. L'incidente è avvenuto questa mattina, causando la tragedia che ha coinvolto le due persone presenti al momento. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non è stato possibile salvare i due uomini.

Due uomini sono morti a Roma in seguito al crollo della copertura di un casolare nella zona del Parco degli Acquedotti. L’episodio è avvenuto intorno alle 9.15 in via delle Capannelle, dove il cedimento del tetto ha provocato il seppellimento delle vittime sotto le macerie. In base alle prime informazioni disponibili, il collasso avrebbe interessato il tetto dell’edificio, venuto giù all’improvviso mentre almeno una delle due persone si trovava sotto la struttura. Non sono ancora stati resi noti dettagli ufficiali su cosa stessero facendo i due uomini all’interno o nelle immediate vicinanze del fabbricato al momento dell’incidente. Intervento dei soccorsi al Parco degli Acquedotti. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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