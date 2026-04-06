Lunedì di Pasquetta a Verona si è concluso con interventi di soccorso per cinque persone ferite in un incidente stradale a Brenzone e due operazioni in quota sul monte Baldo. Le squadre del Suem 118 e del Soccorso alpino sono intervenute in diverse zone, tra cui la Valsorda, per gestire le emergenze. Le operazioni di soccorso hanno coinvolto diverse squadre e hanno richiesto interventi complessi in ambienti difficili.

Il lunedì di Pasquetta a Verona ha messo a dura prova le squadre del Suem 118 e del Soccorso alpino. Tra Brenzone, il monte Baldo e la Valsorda, i soccorsi hanno gestito un incidente stradale con cinque feriti e due interventi complessi in quota. L’evento più critico è avvenuto nel primo pomeriggio a Brenzone sul Garda. Intorno alle 14.30, in via Prada, un veicolo ha travolto cinque giovani in circostanze che attendono ancora chiarimenti. Il bilancio di questo scontro vede quattro persone trasportate in codice giallo verso i presidi sanitari di Peschiera e Negrar. Un quinto ragazzo, in condizioni più preoccupanti, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Borgo Trento a Verona tramite elicottero. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos a Verona: 5 feriti a Brenzone e drammi in quota sul Baldo

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