Valanga sul Monte Baldo | tre scialpinisti coinvolti e nessun disperso

Una valanga si è staccata oggi sul Monte Baldo, tra Cima di Costabella e la Vetta delle Buse, causando l'intervento dei soccorritori e coinvolgendo tre scialpinisti, fortunatamente senza che nessuno risultasse disperso. La slavina si è verificata durante un’escursione in salita, probabilmente a causa di un improvviso cambiamento delle condizioni del manto nevoso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori alpini, che hanno estratto i partecipanti e messo in sicurezza l’area.

I tre si sono liberati da soli e sono scesi a valle autonomamente. Sul posto per la bonifica gli operatori del soccorso alpino Una valanga si è staccata oggi, 15 febbraio, sul Monte Baldo, tra Cima di Costabella e la Vetta delle Buse, nel territorio di Brenzone. L'allarme è scattato attorno alle 13, dopo la segnalazione di un testimone che aveva assistito al distacco e aveva visto allontanarsi un gruppo di cinque persone in risalita alla base del pendio. Tutti i componenti del gruppo sono rimasti fortunatamente estranei all'evento. La massa nevosa ha percorso un centinaio di metri con un fronte di circa settanta metri.