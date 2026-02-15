Valanga sul Monte Baldo | tre scialpinisti coinvolti e nessun disperso

Da veronasera.it 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una valanga si è staccata oggi sul Monte Baldo, tra Cima di Costabella e la Vetta delle Buse, causando l'intervento dei soccorritori e coinvolgendo tre scialpinisti, fortunatamente senza che nessuno risultasse disperso. La slavina si è verificata durante un’escursione in salita, probabilmente a causa di un improvviso cambiamento delle condizioni del manto nevoso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori alpini, che hanno estratto i partecipanti e messo in sicurezza l’area.

I tre si sono liberati da soli e sono scesi a valle autonomamente. Sul posto per la bonifica gli operatori del soccorso alpino Una valanga si è staccata oggi, 15 febbraio, sul Monte Baldo, tra Cima di Costabella e la Vetta delle Buse, nel territorio di Brenzone. L’allarme è scattato attorno alle 13, dopo la segnalazione di un testimone che aveva assistito al distacco e aveva visto allontanarsi un gruppo di cinque persone in risalita alla base del pendio. Tutti i componenti del gruppo sono rimasti fortunatamente estranei all’evento. La massa nevosa ha percorso un centinaio di metri con un fronte di circa settanta metri.🔗 Leggi su Veronasera.itImmagine generica

Valanga travolge tre scialpinisti in Valtellina, un morto e un disperso

Questa mattina, intorno alle 12, una valanga si è staccata sull’alpe Meriggio, nel comune di Albosaggia, in Valtellina.

Valanga travolge tre scialpinisti ad Albosaggia in Valtellina, un morto e un disperso

Una valanga ha travolto tre scialpinisti ad Albosaggia, in Valtellina.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Valanga sul Monte Baldo: tre sciatori si salvano per un soffio; Terrore in quota: il figlio perde contatto con il padre scomparso da ore. Droni, elicotteri e squadre del soccorso alpino in azione.

valanga sul monte baldoValanga sul Monte Baldo travolge tre sciatori: «Sono riusciti a mettersi in salvo da soli prima dell'arrivo dei soccorsi»VERONA - Tre sciatori sono stati travolti da una valanga caduta intorno alle 13 di oggi, domenica 15 febbraio, tra Cima di Costabella e Vetta ... msn.com

valanga sul monte baldoValanga sul Monte Baldo, tre scialpinisti si mettono in salvoUna valanga è caduta intorno alle ore 13.00 di oggi tra Cima di Costabella e Vetta delle Buse, sul Monte Baldo, sulle Prealpi Gardesane, travolgendo tre scialpinisti che però si sono messi in salvo da ... ansa.it