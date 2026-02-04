Psicotrekking invernale sul Monte Baldo

Domenica 15 febbraio 2026, sul Monte Baldo si terrà il tradizionale Psicotrekking invernale. Un evento che attrae appassionati di natura e benessere, pronti a vivere un’esperienza intensa e coinvolgente. Claudia guiderà i partecipanti in una camminata meditativa, combinando mindfulness e Forest Bathing, per riscoprire se stessi immersi nel silenzio della montagna. È un’occasione per staccare dalla frenesia quotidiana e ritrovare calma e equilibrio tra i paesaggi innevati.

Domenica 15 febbraio 2026 un'esperienza immersiva ed emotiva che ti lascerà il segno! Con Claudia: vivrai un'esperienza di riconnessione profonda attraverso la meditazione Minfulness e il Forest Bathing. Sarà un viaggio emotivamente intenso e liberatorio. Potrai ascoltare il suono degli alberi e.

