Cancellata la multa al cane senza biglietto di Denis | Sistema da aggiornare

Una multa applicata a un cane senza biglietto su un treno sarà cancellata e rimborsata. La decisione riguarda un episodio avvenuto a Castel Maggiore, dove il cane era stato multato per aver viaggiato senza biglietto. La vicenda ha portato a una revisione del sistema di controllo, che sarà aggiornato per evitare simili situazioni in futuro.

Castel Maggiore, 8 marzo 2026 – Sarà rimborsata la multa per il cane 'sorpreso' in treno sprovvisto di biglietto. Lo ha comunicato Trenitalia Tper e la vicenda riguarda Akira, una femmina della razza giapponese Shiba Inu e il suo proprietario Denis Gargano di Castel Maggiore. Denis multato in treno, il suo cane non ha il biglietto: "Provo a farlo da un anno, non si riesce" Arriverà il rimborso. "Abbiamo contattato il signor Gargano – spiega l'azienda – e ci siamo scusati con il cliente per quanto accaduto. E lo abbiamo informato che procederemo al rimborso integrale della sanzione pagata". Gargano fa il pendolare per lavoro ogni giorno sulla tratta San Giorgio di Piano – Bologna Centrale, lunga 18 chilometri, e porta a seguito la sua fedele Akira.