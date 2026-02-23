Prevenzione del cancro al colon-retto il 14 marzo conferenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma

Il tumore del colon-retto ha causato molte vittime nel 2023, spingendo a organizzare una conferenza all’ospedale Sant’Eugenio di Roma il 14 marzo. La causa principale rimane la mancanza di prevenzione e diagnosi precoce. Medici e ricercatori si incontrano per condividere strategie e nuove tecniche di screening. L’obiettivo è sensibilizzare il pubblico sull’importanza di controlli regolari e corretti stili di vita. La discussione si concentra anche sui metodi più efficaci di prevenzione.

(Adnkronos) – Nonostante i progressi della ricerca, il tumore del colon-retto rappresenta ancora oggi una sfida se consideriamo che nel 2023 sono stati stimati circa 26.000 casi negli uomini (circa il 12% di tutti i tumori nel sesso maschile) e 24.000 nuovi casi nelle donne (circa il 13% di tutti i tumori del sesso femminile). Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli studi sull'insorgenza del tumore al colon-retto prima dei 50 anni: in Italia il numero dei casi negli under 50 è addirittura raddoppiato, e la scienza sta cercando di capire quali possono essere i fattori che aumentano il rischio di ammalarsi.