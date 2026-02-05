Iscrizioni 2026 27 per le attività alternative alla religione si compila il modulo C dal 25 maggio al 30 giugno

Gli studenti italiani hanno ancora pochi giorni per iscriversi all’anno scolastico 20262027. La scadenza è fissata per le ore 20 del 14 febbraio. Chi desidera seguire attività alternative alla religione deve compilare il modulo C tra il 25 maggio e il 30 giugno.

C’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio per inoltrare la domanda di iscrizione all’anno scolastico 20262027. La procedura avviene online attraverso la piattaforma Unica. Fa eccezione la scuola dell’infanzia, per la quale resta in vigore la modalità cartacea. L'articolo Iscrizioni 202627, per le attività alternative alla religione si compila il modulo C dal 25 maggio al 30 giugno.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su Iscrizioni 2026/27

Durante l’iscrizione scolastica, i genitori o tutori devono indicare se desiderano che il proprio figlio segua l’insegnamento della religione cattolica.

Le elezioni comunali 2026 sono previste con il primo turno il 24-25 maggio e il ballottaggio il 7-8 giugno.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Iscrizioni 2026/27

Argomenti discussi: Iscrizione prima classe 2026-2027: domanda entro il 14 febbraio 2026. Indicazioni per ogni grado [LO SPECIALE]; Avvio delle iscrizioni agli asili nido e agli spazi gioco per l’anno educativo 2026/2027; Sono aperte le iscrizioni online al trasporto scolastico anno 2026-27; Asili Nido Comunali: Apertura Iscrizioni, Open Day diffuso e laboratori per i piccoli cittadini (Anno Educativo 2026/27).

Iscrizioni 2026/27: domande solo per le prime classi, per le altre automatico. Cambio scuola su richiesta alla segreteriaC’è tempo fino alle ore 20 del 14 febbraio 2026 per presentare le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/27. La procedura si svolge online tramite la piattaforma Unica, tranne che per la scuola ... orizzontescuola.it

Scuola, via alle iscrizioni 2026-27: guida completa per le famiglie tra scadenze e domandeLa corsa alle iscrizioni scolastiche per l’anno scolastico 2026-27 è entrata nel vivo. Da oltre una settimana famiglie e studenti sono alle prese con la scelta della scuola e con le procedure stabilit ... ilgiorno.it

Per informazioni e iscrizioni alle attività del Centro Clinico, in Presenza e da Remoto, è necessario inviare un'email a [email protected] Al fine di agevolare la gestione delle richieste, si invita a specificare: Nome/Cognome/Età del figlio. La segr facebook