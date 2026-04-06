Hakan Calhanoglu, ex centrocampista del Milan ora in forza all'Inter, ha commentato la partita tra Napoli e Milan, affermando di non essere interessato a seguirla. La sua dichiarazione si inserisce nel contesto della lotta per lo scudetto tra le due squadre, ma lui stesso ha scelto di non seguire l'incontro. La sua posizione ha attirato l'attenzione dei tifosi e degli appassionati di calcio.

Hakan Calhanoglu, ex calciatore del Milan ora all'Inter, è stato intervistato dai microfoni di Sportmediaset dopo il big match contro la Roma di Gasperini, vinto 5-2 dai nerazzurri di Chivu. L'ex rossonero, dopo aver commentato la vittoria contro i giallorossi, ha voluto spendere alcune parole sia sulla lotta scudetto che su Napoli-Milan, big match in programma stasera alle ore 20:45 presso lo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli e che dirà moltissimo sul finale di stagione di entrambe le squadre. Ecco, di seguito, le sue parole: Sulla vittoria contro la Roma e sulla Lotta scudetto: «Vittoria importante, credo che sia stata una bella partita da vedere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calhanoglu: “Se guarderò Napoli-Milan? No, non mi interessa della partita”

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