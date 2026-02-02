Roman Reigns | Non mi interessa se Bron Breakker usa la spear come finisher

Roman Reigns non si preoccupa di Bron Breakker e della sua spear. Il campione della WWE ha detto chiaramente di non essere interessato al modo in cui Breakker utilizza la mossa come finisher. Intanto, la spear di Breakker viene considerata dai tifosi e dagli esperti come una delle più forti mai viste nel wrestling, grazie alla sua velocità e potenza impressionanti.

Con la sua velocità fulminea e il suo impatto intenso, la spear di Bron Breakker è stata definita dai commentatori e dai fan del wrestling come la più grande di sempre. Altri invece considerano quella dell’ex campione indiscusso della WWE Roman Reigns come la migliore. Agli occhi dello stesso Reigns, però, il dibattito sulle loro finisher non ha molta importanza. “Se fossi un giovane performer insignificante, mi sentirei un po’ offeso o proverei un certo spirito competitivo, ma una mossa finale è una mossa finale”, ha detto Reigns al “The Pat McAfee Show”. “Sono un tipo di performer molto diverso. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

