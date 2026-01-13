Calciomercato Inter caso Calhanoglu? Sirene turche e rebus rinnovo Marotta e Ausilio fanno muro

Sul fronte del calciomercato dell’Inter, resta in primo piano la situazione di Hakan Calhanoglu, al centro di voci di un possibile trasferimento al Galatasaray. La società nerazzurra, rappresentata da Marotta e Ausilio, ha chiaramente espresso la volontà di mantenere il giocatore, respingendo le offerte turche. La trattativa rimane sotto osservazione, con attenzione alle eventuali evoluzioni e alle strategie di rinnovo in corso.

Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri devono respingere il possibile assalto del Galatasaray a Calhanoglu: la situazione. Il futuro di Hakan Calhanoglu torna a infiammare le cronache di mercato, sospeso tra il legame profondo con l’Inter e il richiamo delle origini. Secondo quanto riportato da Tuttosport, in Turchia cresce la convinzione che il regista nerazzurro sia pronto a spingere per un trasferimento al Galatasaray, club di cui è tifoso dichiarato, per chiudere la carriera in patria. Calciomercato Inter, smentite e strategia di Viale della Liberazione su Calhanoglu. L’Inter ha reagito prontamente ai rumors circolati nelle ultime ore, smentendo categoricamente le voci secondo cui il giocatore avrebbe già rifiutato una proposta di rinnovo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, caso Calhanoglu? Sirene turche e rebus rinnovo, Marotta e Ausilio fanno muro Leggi anche: Calhanoglu Inter, futuro in bilico: tra rinnovo in stallo e tentazioni turche per l’estate Leggi anche: Calhanoglu, ci risiamo: ecco le sirene turche. Interesse da Istanbul anche per… Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inter-Napoli, Calhanoglu fuori per infortunio: le condizioni; Inter: Frattesi in Turchia, Calhanoglu verso il rinnovo; Calhanoglu-Galatasaray: la mossa dell'Inter per il futuro del turco; Le prime impressioni sull'infortunio di Calhanoglu e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso. Calciomercato Inter, Calhanoglu-Frattesi: contropiede Galatasaray, doppio assalto - Hakan infortunio, quante partite salta - Il Galatasaray a Milano: obiettivo Frattesi, ma il club turco prova il ritorno di fiamma con Hakan Calhanoglu ... affaritaliani.it

Calhanoglu esami: risentimento al soleo, quante partite salta e quando rientra - Calciomercato, Galatasaray ci riprova con Hakan (e non solo) - Risentimento al soleo sinistro: è questo l'esito degli esami strumentali sostenuti da Hakan Calhanoglu dopo il problema che lo ha costretto a lasciare Inter- affaritaliani.it

UFFICIALE Inter, tegola Calhanoglu per Chivu: cosa si è fatto e quante partite salterà - Il turco si è fermato per un problema al soleo contro il Napoli e starà fermo diversi giorni: un problema grosso per i nerazzurri L’Inter è uscita senza dubbio più scottata dal big match con il Napoli ... calciomercato.it

