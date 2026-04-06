Secondo fonti provenienti dalla Germania, la Juventus avrebbe puntato anche su un altro calciatore del Bayern Monaco, oltre a Goretzka. La società si sarebbe interessata a un giocatore in scadenza di contratto con il club bavarese, che potrebbe trasferirsi a parametro zero. La trattativa sarebbe ancora in fase preliminare, senza conferme ufficiali da parte delle parti coinvolte.

Cambiaso lascia la Juve? Confermato l’interesse del Barcellona: gli ultimi aggiornamenti Bernardo Silva lascerà il City, ora è ufficiale. Contatti tra la Juve e Mendes: questa la proposta sul piatto Brambilla mastica amaro: «Ci prendiamo il punto ma per la prestazione meritavamo la vittoria. L’abbiamo pareggiata per un motivo» Juventus Next Gen, altro episodio a sfavore: a Perugia il direttore di gara ha dato un rigore inesistente per questo intervento di Anghelé – FOTO Juventus Next Gen, i convocati per il Perugia: la lista ufficiale di Brambilla per la sfida del ‘Curi’. Ecco l’elenco completo Juventus Women, Salvai bomber di scorta delle bianconere: Fiorentina vittima preferita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, dalla Germania: non solo Goretzka, bianconeri su un altro parametro zero del Bayern

Calciomercato Juventus: Goretzka lascerà il Bayern Monaco a parametro zero! Occasione per i bianconeri in estate? UltimissimePoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...

Goretzka Juve, il Bayern Monaco annuncia l’addio a parametro zero in estate. La posizione dei bianconeriKostov Juve: nome nuovo per il centrocampo bianconero, ma c’è la concorrenza di due rivali.

Temi più discussi: Italia, visto Alajbegovic? La stellina bosniaca entra e cambia la gara. Tre big di A sul nuovo Yildiz; Juventus, senti Bernardo Silva: Dopo Manchester voglio andare più a sud...; Juventus: David, Openda e Koopmeiners sul mercato. Quanto costano e quanto vuole incassare: obiettivo 80 milioni; Gli allenatori liberi sul mercato e quali sono le scadenze dei big in Italia e all’estero.

Dalla Germania: Guerreiro lascerà il Bayern a parametro zero, la Juve è interessataRaphael Guerreiro, terzino sinistro classe 1993 del Bayern Monaco e della nazionale portoghese, potrebbe essere un'occasione di mercato per la Juventus. Stando ad ... tuttojuve.com

Mercato Juve, arrivano conferme dalla Germania: i bianconeri studiano il colpo a zero RudigerAlberto Costa, l’ex Juve torna protagonista sul mercato: una big europea lo mette nel mirino. Le ultime Mercato Cagliari, Kostic nel mirino dei rossoblù: il bianconero torna un’idea concreta. Cosa può ... calcionews24.com

#Calciomercato #Juve Possibile asse con il #Genoa facebook

#Calciomercato #Juve Contatti con questo procuratore x.com