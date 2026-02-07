La notizia circolava da giorni, ora diventa ufficiale: Leon Goretzka lascerà il Bayern Monaco a fine stagione. Il club tedesco ha annunciato che il centrocampista se ne andrà a parametro zero, senza costi di trasferimento. La Juventus, che da tempo segue il giocatore, potrebbe approfittare della situazione per inserirsi. La posizione dei bianconeri resta aperta, ma per ora nessuna conferma ufficiale sul futuro di Goretzka in Italia.

Goretzka Juve, il dirigente dei bavaresi Max Eberl annuncia l’addio a parametro zero in estate del giocatore. La posizione della Vecchia Signora. Il membro del consiglio direttivo per lo sport del Bayern Monaco Max Eberl, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match dei bavaresi contro l’ Hoffenheim della situazione di Gnabry e Goretzka. MERCATO JUVE, LE ULTIME NEWS Il dirigente ha annunciato l’addio del centrocampista tedesco, che piace da tempo alla Juventus. Al momento però non ci sono movimenti della società bianconera su questo fronte. Di seguito le parole di Eberl. LE PAROLE DI EBERL – «Gnabry e Goretzka? Sono decisioni politiche per la squadra. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka Juve, il Bayern Monaco annuncia l’addio a parametro zero in estate. La posizione dei bianconeri

Approfondimenti su Goretzka Juve

La Juventus tiene d’occhio Goretzka, che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero.

Con l’estate alle porte, il mercato dell’Inter si riaccende con una suggestione che fa discutere.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Goretzka Juve

Argomenti discussi: UFFICIALE| L'annuncio del Bayern Monaco: Goretzka resta fino al termine della stagione; Ufficiale, Goretzka lascerà il Bayern a parametro zero in estate: A gennaio ha deciso di rimanere; Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora; All-in Juve per Kolo-Muani. Milan su due big per l'estate.

Goretzka in Serie A: colpo di scena sulla JuventusGoretzka è uno dei prossimi parametri zero che più ingolosisce i grandi club. Anche quelli turchi, visto che negli ultimi giorni dello scorso mercato di gennaio ci ha provato anche il Fenerbahce oltre ... calciomercato.it

Goretzka verso la Premier League: addio al Bayern a parametro zero, Arsenal in poleGoretzka verso la Premier League: addio al Bayern a parametro zero, Arsenal in pole Il futuro di Leon Goretzka prende forma lontano dalla Bundesliga. Il centrocampista tedesco ha deciso di ... tuttojuve.com

Il #Milan sta pianificando due colpi a parametro zero per l’estate: forte spinta su Leon #Goretzka, che lascerà il #BayernMonaco a giugno da svincolato, e interesse concreto anche per #Vlahovic, libero dalla #Juventus al termine della stagione. Le trattative so x.com

Calciomercato Juventus Goretzka si libera a parametro zero facebook