Gatti Juve la società ha deciso e spunta una nuova pista per il suo futuro Ecco dove potrebbe giocare il difensore centrale bianconero

La Juventus ha deciso il destino di Gatti, mettendo in discussione il suo ruolo nella squadra. La società sta valutando un trasferimento e ha aperto una nuova pista di mercato per il difensore centrale. Secondo alcune fonti, Gatti potrebbe presto lasciare Torino per approdare in un club italiano di alto livello. La decisione arriva dopo un lungo confronto tra il giocatore e i dirigenti bianconeri. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi ufficiali sulla sua destinazione.

Gatti Juve, la società ha deciso il futuro del difensore e spunta una nuova pista per lui. Ecco dove potrebbe giocare il centrale bianconero. La Juve lavora con grande attenzione per definire il pacchetto arretrato da mettere a disposizione della propria guida tecnica in vista della prossima annata. Secondo l'analisi pubblicata sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, l'area dirigenziale ha le idee chiare su chi dovrà continuare a far parte del progetto a lungo termine e chi potrebbe essere sacrificato per fare cassa. Le attenzioni principali sono rivolte alle delicate dinamiche della retroguardia, dove si stanno delineando nuove e precise gerarchie che influenzeranno in maniera determinante le future scelte societarie sulle trattative in uscita e sui prolungamenti contrattuali.

