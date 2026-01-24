Nel calciomercato della Juventus, dopo l'acquisto di En-Nesyri, si fa avanti anche la possibile cessione di Mateta. Si ipotizza un trasferimento del francese verso una nuova destinazione, aprendo nuovi scenari per il mercato bianconero. Restano da seguire gli sviluppi ufficiali riguardo alle trattative e alle eventuali conferme delle trattative in corso.

Calciomercato Juve, dopo aver preso En-Nesyri spunta una nuova squadra per Mateta. Ecco dove potrebbe trasferirsi il bomber francese. La Juventus ha fatto la sua scelta definitiva per il reparto avanzato, delineando chiaramente le priorità di mercato. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto su X, la dirigenza bianconera sembra aver abbandonato la pista che portava a Jean-Philippe Mateta. CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ULTIMISSIME La decisione è prettamente strategica: il club piemontese ha virato con decisione altrove e sta per chiudere il colpo En-Nesyri, ritenuto il profilo ideale per rinforzare la rosa nell’immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, preso En-Nesyri ora spunta una nuova squadra per Mateta. Ecco dove potrebbe trasferirsi il francese

Juve, per Mateta servono 40 milioni. Spunta En-NesyriLa Juventus è alla ricerca di un nuovo attaccante per rinforzare il reparto offensivo, con l’obiettivo di trovare un’alternativa a Jonathan David e di sostituire Dusan Vlahovic, in partenza a fine stagione.

Mateta, spunta anche l'Aston Villa. La Juve vira su En-NesyriNel consueto approfondimento di Super Blitz, il nostro programma quotidiano dedicato alle ultime novità di calciomercato, analizzamo le trattative in corso per l’attacco della Juventus.

