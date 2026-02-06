Calciomercato Inter Ausilio rompe gli indugi | Muharemovic obiettivo prioritario in difesa E domenica…

Domenica, durante la partita contro il Sassuolo, l’Inter osserverà da vicino Muharemovic. Ausilio ha deciso di accelerare i contatti e punta forte sul difensore come obiettivo prioritario. La società nerazzurra vuole chiudere l’affare al più presto, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali. La partita potrebbe essere anche un’occasione per valutare meglio le qualità del giocatore.

Calciomercato Inter, domenica, in occasione della sfida contro il Sassuolo, i nerazzurri osserveranno da vicino Muharemovic. Mentre la squadra di Cristian Chivu si gode la solidità dei suoi 55 punti, la dirigenza nerazzurra sta già progettando la rivoluzione difensiva per la prossima stagione. Con i contratti di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij in scadenza nel giugno 2026, il club ha individuato il profilo ideale per ringiovanire il reparto: Tarik Muharemovic. Calciomercato Inter, Muharemovic in cima alla lista: il mancino del Sassuolo per il dopo Acerbi e De Vrij. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrale bosniaco classe 2003 è diventato l'obiettivo numero uno per l'estate.

L'Inter accelera sul mercato e si concentra sulle strategie per la prossima stagione.

