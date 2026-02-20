Inter strategia estiva definita | Vicario obiettivo prioritario rinforzo in difesa

L'Inter ha deciso di puntare forte su Gianluigi Vicario, che rappresenta il suo obiettivo principale per la porta. La società ha avviato trattative per acquistarlo durante la sessione estiva, cercando di migliorare il reparto tra i più critici della scorsa stagione. Oltre al portiere, si prevede anche un intervento deciso in difesa, con l’obiettivo di aggiungere esperienza e solidità alla linea arretrata. La strategia è già stata definita e i dirigenti stanno lavorando per concretizzare queste mosse nei prossimi mesi.

L'Inter guarda alla prossima stagione estiva con un piano mirato a rafforzare la porta e a rinnovare la linea difensiva. L'obiettivo principale è Guglielmo Vicario, portiere italiano dall'elevata reattività, attualmente in forza al Tottenham. Vicario ha manifestato disponibilità a un ritorno in Italia, e i contatti iniziali sono stati avviati con cautela, al fine di definire una cornice economica sostenibile per entrambe le parti. Durante l'ultima finestra che vide la cessione di André Onana al Manchester United, l'Inter sfiorò l'accordo con Vicario: i dialoghi furono intensi, ma fu decisivo l'intervento del club inglese.