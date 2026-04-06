Il calciomercato dell'Inter è al centro di voci riguardanti un possibile trasferimento di Bastoni al Barcellona. Secondo fonti vicine al club catalana, si starebbe valutando un’offerta per il difensore italiano. Nel frattempo, si parla anche di un piano dell’Inter per sostituire Bastoni, con tre nomi che potrebbero essere inseriti nella rosa per rafforzare il reparto difensivo.

di Lorenzo Vezzaro Calciomercato Inter, secondo le ultime indiscrezioni il club nerazzurro punta su tre innesti per cambiare volto al reparto difensivo. Il futuro di Alessandro Bastoni non è mai stato così incerto. Nonostante l’importanza tattica del centrale azzurro, le sirene del Barcellona si fanno sempre più insistenti e, come riportato da Alfredo Pedullà sul suo canale YouTube, questa volta le probabilità di un addio sono concrete. L’Inter si prepara a una vera e propria metamorfosi difensiva, resa necessaria anche dalle partenze programmate di De Vrij e Acerbi. Il calciomercato dell’Inter entra così in una fase caldissima: il sacrificio di Bastoni servirebbe a finanziare l’acquisto di almeno due o tre nuovi difensori di spessore. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, il Barcellona spinge per Bastoni, Pedullà svela il piano per sostituirlo

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