Domenica sera Mile Svilar tornerà a giocare a San Siro, dove ha già disputato alcune partite con la maglia della Roma. Attualmente, il portiere difende i colori della squadra capitolina. Secondo alcune fonti di mercato, i dirigenti dell’Inter starebbero valutando un trasferimento per portare il portiere belga in nerazzurro. La trattativa non è ancora ufficiale.

Domenica sera proverà nuovamente la sensazione di giocare a San Siro. Perché nella vita, e in particolar modo nel calciomercato, non si sa mai: oggi difende i pali della Roma e il sogno dei dirigenti dell’Inter sarebbe quello di portare Mile Svilar a Milano. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, il sogno in porta si chiama Mile Svilar

Articoli correlati

Quel decatleta di Mile SvilarChi è convinto che quello del portiere sia un ruolo statico, dovrebbe fare più attenzione a quello che effettivamente fanno gli estremi difensori...

Nuova idea Juventus per la porta: sogno Svilar con lo scambio | CMLa Juventus ha messo nel mirino Mile Svilar per la propria porta in vista della prossima stagione.

Altri aggiornamenti

Discussioni sull' argomento Inter, la rivoluzione parte dalla difesa: Solet il pallino, derby col Milan per Gila; L'Inter torna sullo scontento Ndoye: Vedremo. La cifra per strapparlo al Nottingham Forest; Gds – Inter, affondo per Palestra! Costa 40 mln: Si può fare con la cessione di…; Andrey Santos, pressing Inter! Koné grande sogno e nei radar c'è anche l'ex Milan ora obiettivo Juve.

Calciomercato Lazio | L'Inter vuole Koné: Frattesi può andare alla RomaCALCIOMERCATO LAZIO - Davide Frattesi è stato il sogno di una notte di fine gennaio. La Lazio ha provato a portarlo nella Capitale nei giorni conclusivi della finestra invernale ... lalaziosiamonoi.it

L'Inter torna su #Koné, il francese non chiude le porte https://www.romanews.eu/calciomercato-roma-inter-insiste-su-kone/ #ASRoma #Romanewseu - facebook.com facebook

Inter, Ausilio a Londra: contatti per Vicario #SkySport #Inter #Calciomercato #Vicario x.com