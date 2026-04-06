Calcio risultati Serie A questa sera Napoli-Milan

Nella 30esima giornata di Serie A, sono stati disputati diversi incontri con risultati variegati. Il Sassuolo ha battuto il Cagliari 2-1, mentre l’Inter ha superato la Roma 5-2. La Fiorentina ha vinto 1-0 contro il Verona, e il Bologna ha ottenuto una vittoria in trasferta per 2-1 contro la Cremonese. Sono stati anche giocati Pisa-Torino e Lazio-Parma, terminati rispettivamente 0-1 e 1-1. La partita tra Napoli e Milan è in programma questa sera.

Roma, 6 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 30esima giornata di serie A: 31esima giornata Sassuolo-Cagliari 2-1, Verona-Fiorentina 0-1, Lazio-Parma 1-1; Cremonese-Bologna 1-2, Pisa-Torino 0-1, Inter-Roma 5-2, lunedì 6 aprile ore 12.30 Udinese-Como, ore 15 Lecce-Atalanta ore 18 Juventus-Genoa, ore 20.45 Napoli-Milan. Classifica: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 57, Juventus, Roma 54, Atalanta 50, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 39, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18. 32esima giornata Venerdì 10 aprile ore 20.45 Roma-Pisa. Sabato 11 aprile, ore 15 Cagliari-Cremonese e Torino-Verona; ore 18 Milan-Udinese; ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Calcio, risultati serie A: Napoli a -1 dal MilanUrologia Cardarelli, dal 5 al 7 marzo a Napoli full immersion nella live surgery con CardaRally e HOL. Calcio, risultati serie A. Oggi Juve-Napoli e Roma-MilanRicerca, perché non resistiamo agli spuntini? Tutta colpa del “cablaggio” innato del cervello Scuola 4. Rossoneri sconfitti in Supercoppa | Napoli 2-0 AC Milan | Highlights Temi più discussi: Calcio, risultati Serie A, questa sera Napoli-Milan; Napoli-Milan: probabili formazioni e statistiche; Napoli-Milan, analisi e pronostico degli esperti di DAZN Bet Club; Inter, c’è Lautaro per il rilancio scudetto. Napoli-Milan vale più del 2° posto. Calcio, risultati Serie A, questa sera Napoli-MilanRoma, 6 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 30esima giornata di... Roma, 6 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 30esima giornata di serie A: 31esima giorna ... itacanotizie.it Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 31ª giornataDopo la pausa per gli impegni delle nazionali, il campionato di Serie A torna in campo nel weekend di Pasqua con la 31ª giornata. Ad aprire il menù ci hanno pensato Sassuolo e Fiorentina vincenti risp ... sportparma.com Time Machine Napoli-Milan nel 1995/96 ci portò a un passo dal 15° Scudetto: rivivi quella gara x.com Napoli-Milan| Contro tutti e tutto per vincere e sognare ancora, prendiamoci il secondo posto Come finisce il match, faccelo sapere nei commenti Scarica l’app di Napolità (link in BIO) Commenta qui sotto! Metti LIKE al post Iscriviti alla commu facebook