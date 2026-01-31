Calcio risultati serie A | Napoli a -1 dal Milan

Dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1, il Napoli si avvicina ancora di più al Milan in classifica. I partenopei sono ora a un punto di distanza dai rossoneri, che guidano la classifica di Serie A. La ventitreesima giornata continua a mettere in movimento la corsa scudetto, con altre partite in programma questa sera.

Roma, 31 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Napoli-Fiorentina 2-1. Ventitreesima giornata: Lazio-Genoa 3-2, Pisa-Sassuolo 1-3, Napoli-Fiorentina 2-1, ore 20.45 Cagliari-Verona, domenica 1 febbraio ore 12.30 Torino-Lecce, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan. Classifica: Inter 52, Milan 47, Napoli 46, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Lazio 32, Bologna 30, Udinese, Sassuolo 29, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14.🔗 Leggi su Ildenaro.it

