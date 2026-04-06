Calcio risultati Serie A Atalanta 53 punti

Nella 30esima giornata di Serie A, l'Atalanta ha raggiunto i 53 punti in classifica. I risultati delle partite disputate sono stati comunicati e aggiornati, offrendo uno sguardo sulla posizione delle squadre in questa fase del campionato. La giornata si è conclusa con diverse sfide, che hanno contribuito a definire la situazione attuale delle squadre coinvolte.

Roma, 6 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 30esima giornata di serie A dopo Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3: 31esima giornata Sassuolo-Cagliari 2-1, Verona-Fiorentina 0-1, Lazio-Parma 1-1; Cremonese-Bologna 1-2, Pisa-Torino 0-1, Inter-Roma 5-2, Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3, ore 18 Juventus-Genoa, ore 20.45 Napoli-Milan. Classifica: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 58, Juventus, Roma 54, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Sassuolo 42, Udinese 40, Torino 36, Parma 35, Genoa 33, Fiorentina 32, Cagliari 30, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18. 32esima giornata Venerdì 10 aprile ore 20.45 Roma-Pisa. Sabato 11 aprile, ore 15 Cagliari-Cremonese e Torino-Verona; ore 18 Milan-Udinese; ore 20. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Sassuolo a 27 punti Leggi anche: Calcio, risultati serie A: Torino a quota 26 punti ATALANTA BORUSSIA DORTMUND 4-1 GRAZIE ATALANTA IMPRESA STORICA Temi più discussi: Calendario e Risultati aggiornati LIVE | Serie A Enilive 2025/26; Serie A, Cremonese-Bologna 1-2. Pisa-Torino 0-1. Inter-Roma 5-2. VIDEO; Calcio, risultati Serie A, questa sera Napoli-Milan; Serie A - Men Risultati di oggi - Calcio. Serie A: Udinese-Como 0-0, Lecce-Atalanta 0-3. Ora Juve-Genoa, stasera Napoli-Milan. VIDEOSi chiude oggi la 31esima giornata del campionato di Serie A 2025/26. Alle 15 scendono in campo Lecce e Atalanta, mentre alle 18 giocano Juventus e Genoa Prosegue oggi la 31esima giornata del campiona ... tg24.sky.it RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA | Diretta gol live score 31^giornata: cinquina dell’Inter! (5 aprile 2026)Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score domenica 5 aprile 2026 delle partite per la 31^ giornata di campionato che si giocano oggi. ilsussidiario.net Perin replaced by Di Gregorio. #JuveGenoa #SerieA #JuventusGenoa #SerieAEnilive #Calcio x.com Calcio Totale. Ludovico Einaudi · Einaudi: Nuvole Bianche. L'educazione dei tifosi giapponesi supera ogni confine. Muniti di sacchetti, recuperano i bicchieri al termine della gara. Lezioni di vita, a Wembley ringraziano facebook